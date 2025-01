Vigili del fuoco, ecco i “caschi rossi“. Dieci nuovi capisquadra volontari

Dieci nuovi caschi rossi al Trasimeno. Venerdì pomeriggio nella splendida cornice di palazzo della Corgna a Castiglione del Lago, si è svolta la cerimonia di consegna degli elmi rossi ai dieci nuovi capisquadra volontari dei vigili del fuoco che, avendo superato il corso di formazione, presteranno servizio presso i distaccamenti volontari di Castiglione del Lago, Città della Pieve e Sellano. In particolare, hanno acquisito la qualifica di Capo squadra volontario a Castiglione del Lago: Francesco Perna, Fabio Benevieri, Giordano Falco, Alessandro Lestipierini, Paolo Seghini, Simonluca Ranieri, Michele Dormalfuoco, Marco Fasano. A Città della Pieve: Fausto Pagliacci. A Sellano: Leonardo Santi. Alla cerimonia ha partecipato anche il sottosegretario di Stato Emanuele Prisco, che ha sottolineato il ruolo fondamentale svolto dalla componente volontaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per assicurare la prossimità ai territori e ha espresso gratitudine nei confronti di cittadini che dedicano parte del tempo libero alla sicurezza della propria comunità. Sono inoltre intervenuti il sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico e Fausto Risini sindaco di Città della Pieve, oltre al comandante provinciale e il direttore regionale dei vigili del fuoco. Lo stesso Risini ha affermato "è un nuovo ruolo di grande responsabilità per il capo squadra volontario di Città della Pieve, Fausto Pagliacci, a cui auguro congiuntamente a tutta la squadra di volontari del distaccamento della nostra Città, un proficuo servizio, ringraziandolo del continuo impegno, portato avanti sempre con dedizione e professionalità". Burico ha voluto esprimere "un ringraziamento a tutte le autorità civili e militari intervenute, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e agli uomini e le donne che si mettono al servizio delle nostre comunità per la nostra sicurezza nei distaccamenti volontari". Particolarmente emozionante è stato il momento dell’apposizione del nuovo distintivo di qualifica e della consegna dell’elmo rosso che contraddistingue il responsabile della squadra di soccorso. Erano presenti il Prefetto di Perugia, Armando Gradone e le massime autorità provinciali che hanno rivolto un grande in bocca al lupo ai neo-capisquadra volontari che da oggi potenziano il dispositivo di soccorso provinciale del Comando di Perugia.