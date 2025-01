”Vienna…! Vienna…!“, grandi note al Morlacchi. Lirica e valzer per il Concerto di Capodanno

E’ ormai un grande classico delle feste in città, un appuntamento molto amato, entrato nel costume come evento culturale di spicco all’inizio di ogni nuovo anno. Torna domani alle 17.30 al teatro Morlacchi il tradizionale Concerto di Capodanno ”Vienna…! Vienna…!“ diretto, come sempre, dal maestro Salvatore Silivestro e promosso dall’assessorato alla cultura del Comune e dall’Agimus, impegnata a valorizzare e sostenere i giovani musicisti. Protagonista sarà infatti l’Orchestra Internazionale della Campania, compagine giovanile coadiuvata da molti professionisti dell’Est Europa, presenti anche nelle edizioni precedenti. E come già l’anno scorso ci sarà anche il il Coro Lirico dell’Umbria, diretto da Carlo Segoloni con solisti Sara Piccioni, soprano e Francesco Panni, tenore, in celebri brani operistici come il “Coro a bocca chiusa” della Butterfly e “Nessun dorma” dalla Turandot di Puccini, Va pensiero dal Nabucco e il brindisi “ Libiamo…” de La Traviata di Verdi.

Il programma sinfonico proporrà ouverture d’opera come l’Italiana in Algeri di Rossini, Cavalleria leggera di von Suppé, il Baccanale di Bizet, la grande marcia reale di Elgar insieme grandi e celebri valzer, polke di Lehàr e Johann Strauss, di cui nel 2025 ricorre il bicentenario della nascita, in un’atmosfera festosa, frizzante e ricca di brio, con divertenti interventi corali del Coro lirico dell’Umbria e del Coro dell’Università. Biglietti a 20 euro per platea e palco di I, II e III ordine, 15 euro per over 65 e soci Agimus, 10 euro per palco di IV ordine, loggione e per gli studenti. Il botteghino è aperto domani dalle 16, info allo 075.5722555.

Il Concerto si tiene anche oggi alle 18 a Todi in un’occasione di festa propotsa dal Comune che riapre il Teatro Comunale dopo i lavori. Una tradizione anche qui molto amata dal pubblico, con platea già sold out e ultimi biglietti gratuiti da ritirare al botteghino, aperto dalle 10.