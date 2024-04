Viene stralciata la posizione dell’ex dg Duca

Sarà giudicato da un altro collegio Emilio Duca, l’ex direttore dell’azienda ospedaliera di Perugia, a processo per l’ipotesi di associazione a delinquere nell’ambito del procedimento per la presunta gestione pilotata di assunzioni e promozioni nella sanità pubblica regionale. In base alla richiesta del difensore di Duca, l’avvocato Francesco Falcinelli (foto), la sua posizione è stata stralciata e verrà giudicata separatamente. La richiesta è legata a motivi di salute. Nell’udienza di ieri, le difese degli imputati hanno proseguito a motivare le ragioni per le quali hanno chiesto l’assoluzione dei loro assistiti. La discussione proseguirà ancora nelle udienze già fissate del 22 e 23 aprile. Il procedimento si avvia, insomma, verso la conclusione a cinque anni di distanza dall’esplosione del caso che provocò un terremoto politico con le dimissioni anticipate dell’allora presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, e dell’assessore regionale alla Sanità dell’epoca, Luca Barberini. Marini per la quale, come per Gianpiero Bocci, già sottosegretario dell’interno, la procura ha chiesto l’assoluzione dalla contestazione più grave, l’associazione a delinquere. Secondo l’iniziale ricostruzione dell’accusa, le assunzioni e le promozioni in sanità sarebbero state gestite indebitamente per assecondare richieste provenienti da più parti, politica compresa. Sentenza forse già entro maggio.