Videomapping alla Basilica di San Pietro: un'attrazione natalizia imperdibile a Perugia

Ha tutti i requisiti per diventare una delle grandi e più emozionanti attrazioni del Natale in città, con il suo viaggio immersivo tra arte, storia e scienza. Domani alle 17 nel primo chiostro della Basilica di San Pietro verrà inaugurato lo spettacolo di videomapping (foto sopra) che fino al 6 gennaio sarà proiettato non stop sulle facciate dello storico chiostro, in un’esperienza visiva straordinaria, tutti i giorni dalle 17 alle 19.30, con una durata di circa 25 minuti.

Il videomapping rappresenta la quinta fase del progetto “MuseiAppPerugia” (iniziativa che vuole ampliare l’offerta museale di Perugia, Torgiano e Deruta) ed è curato da Cristina Galassi (foto sotto), direttrice della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici dell’Università perugina, alla quale già si deve la realizzazione del videomapping dedicato al Perugino proiettato su Palazzo Murena nel 2023.

Tra innovazione tecnologica e narrazione culturale, il videomapping del chiostro di San Pietro guiderà il pubblico in un viaggio immersivo attraverso i tesori artistici, architettonici e scientifici custoditi dai musei della rete MaPp, in una sinergia tra la Fondazione per l’Istruzione Agraria e l’Università degli Studi di Perugia, con il finanziamento della Regione e il patrocinio dei Comuni di Perugia, Torgiano e Deruta. All’inaugurazione di domani parteciperanno la presidente della Regione Stefania Proietti, la sindaca Vittoria Ferdinandi, il rettore Maurizio Oliviero e il vicepresidente della Fondazione per l’Istruzione Agraria Antonio Bartolini.

Le proiezioni continue costituiranno un’attrazione turistica spettacolare e coinvolgente, garantendo una raffinata divulgazione culturale. Il video prodotto sarà utilizzato in varie forme di comunicazione e condiviso online sulla piattaforma museiapperugia.it e sui social media, coinvolgendo cittadini, turisti e appassionati del patrimonio storico-artistico.

Il progetto “MuseiAppPerugia” coinvolge 30 strutture museali e offre 7 percorsi tematici, con 150 opere e monumenti, attraverso 50 video e 600 foto e utilizzando 70 sensori beacon per l’attivazione dei contenuti multimediali tramite l’app dedicata. L’obiettivo è quello di ripensare le strategie di valorizzazione del patrimonio culturale regionale, ampliando l’offerta museale di Perugia, Torgiano e Deruta e integrando percorsi tematici innovativi tra arte, storia e scienza.

Sofia Coletti