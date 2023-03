Viaggio nell’incubo-sisma "In Turchia ho visto l’orrore ma anche una grande umanità"

di Patrizia Peppoloni FOLIGNO Elia Tortorini, 37 anni, folignate, cineoperatore, è da poco tornato dalla Turchia, dove ha lavorato per la Rai, con l’inviato Giuseppe La Venia, per documentare la devastazione prodotta dal terremoto. Approdato ad Adana, si è spostato poi ad Antiochia e in altri luoghi colpiti dalle potentissime scosse sismiche, viaggiando con i soccorritori della Protezione civile e dei Vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di ricerca e soccorso. Da quei luoghi feriti è tornato con ricordi indelebili e ne parla con emozione, quasi con pudore. Ricorda gesti, sguardi, volti che arrivano al cuore come una "coltellata d’amore" inaspettata e lasciano il segno. C’è un episodio che l’ha colpita particolarmente durante i reportage in Turchia? "Mi tornano in mente dei ragazzi incontrati lungo la strada per Alessandretta – racconta – con addosso i segni del passaggio tra le macerie, con i capelli impolverati che ci guardavano insistentemente quando ci siamo fermati in quel che restava di una stazione di servizio. Erano seduti vicino a noi e all’inizio quegli sguardi insistenti mi hanno fatto pensare a qualcosa di ostile, al fatto che forse le nostre telecamere potessero disturbarli, non avrei immaginato quello che è successo dopo: si sono avvicinati e uno di loro...