“Viaggio di Psiche“ agli Instabili

E’ uno degli appuntamenti più attesi della stagione del Piccolo Teatro degli Instabili: stasera alle 21.15 Sista Bramini porta in scena “Viaggio di Psiche”, originariamente previsto a gennaio, Nel Teatro di Assisi risuonerà la celebre favola di “Amore e Psiche” di Apuleio. Ad evocarla un’attrice, voce narrante e interprete, che gioca con le parole, entra ed esce nell’identità dei personaggi accompagnando e scandendo il ritmo armonioso della musica. Lo spettacolo racconta le peregrinazioni dell’Anima per riuscire a congiungersi con l’Amore. Ancora oggi questa storia, in cui i significati nascosti e palesi si aprono a mille interpretazioni (mistiche, psicoanalitiche, letterarie, esoteriche…), affascina il pubblico.

La struttura archetipica di “Viaggio di Psiche” rende il racconto magnetico e l’immaginazione narrante di Sista Bramini incarna il flusso musicale composto da Giovanna Natalini, in vicende e personaggi e trasporta il pubblico accanto a Psiche nel suo viaggio per imparare ad amare. Info e prenotazioni al numero 333.7853003.