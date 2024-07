Viaggio a ritroso nel tempo “Umbria Historica“ rivive alla Città della Domenica

Ha tutte le carte in regola per garantire uno spettacolare "viaggio nel tempo" grazie alla ricostruzione fedele e rigorosa di accampamenti, costumi, oggetti e ambientazioni d’epoca e alla partecipazione appassionata di più di 70 gruppi in rappresentanza di oltre 50 comuni del Cuore Verde e di altre regioni. Ecco “Umbria Historica“, la più grande manifestazione dell’Italia centrale di promozione delle rievocazioni storiche che si terrà sabato 7 e domenica 8 settembre nel parco della Città della Domenica, che organizza l’evento insieme all’Aurs, l’Associazione umbra rievocazioni storiche, in collaborazione con la Regione. Combattimenti, mercati medievali, scene di vita quotidiana e cortei storici andranno così in scena tra i 42 ettari di parco e i 4mila metri quadrati di sale interne, con sbandieratori, balestrieri, arcieri, tamburini, musici e danzatori. I visitatori potranno interagire con i figuranti, conoscere le antiche arti e mestieri, per un’esperienza educativa e coinvolgente adatta a grandi e bambini che culminerà nel Corteo dei cortei.

"Oltre al suo valore storico e culturale – ha spiegato Carlo Paolocci, presidente Aurs – Umbria Historica rappresenta un’importante occasione di intrattenimento, socializzazione e valorizzazione delle tradizioni". Alessandro Guidi, direttore Città della Domenica ha poi raccontato l’allestimento. "Nel parco ci saranno diverse aree. Uno spazio sarà riservato alle eccellenze artigiane e ai rivenditori di prodotti legati alle rievocazioni di alta qualità, insieme a dimostrazioni didattiche. Le esibizioni saranno fruibili dai visitatori, un’area sarà riservata alla promozione delle rievocazioni da tutta Italia e diverse zone al food, con le tipicità regionali".

Sul valore delle rievocazioni storiche si è soffermata l’assessore regionale alla cultura Paola Agabiti che ha ricordato l’incremento del contributo annuale. "Come Regione siamo passati dai 20mila euro nel 2019 ai 70mila di quest’anno e con l’approvazione, la prossima settimana, della legge sulle rievocazioni storiche arriveremo a 170 mila euro. Queste manifestazioni riescono ad attrarre tanti turisti" ha aggiunto evidenziando "l’incremento di presenze turistiche del 17% nel primo semestre del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2019". L’importanza dell’evento è stata ribadita dall’assessore comunale al turismo e città storica Fabrizio Croce: "Dà visibilità e maggiore forza all’Aurs e permette a Città della Domenica di tornare a essere un luogo centrale per gli eventi corali: è un patrimonio da preservare e rilanciare".

Sofia Coletti