"Viabilità pericolosa" Due incidenti in poche ore Si riaccende la protesta

Ancora un tamponamento in prossimità del sottopassaggio in località "Tre Madonne". Questa volta i due automobilisti se la sono cavata optando per il Cid e visto la lieve entità dei danni non è stato neanche necessario l’intervento della polizia municipale e dei vigili del fuoco nonostante la caserma si trovi a poche centinai di metri dal sottopassaggio. I soccorsi però erano intervenuti due settimane fa quando, di mattina, una vettura a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia, si era schiantata contro il pilone centrate del sottopassaggio che divide le due carreggiate. Fortunatamente l’uomo al volante non ha riportato gravi conseguenze e l’auto è stata in breve tempo rimossa. Due incidenti in pochi giorni che riaccendono i riflettori sulla pericolosità del sottopassaggio e dell’incrocio a raso a tre uscite che si trova all’altezza del centro sportivo Flaminio. Ebbene, i residenti delle frazioni di Cortaccione, San Giacomo e Madonna di Lugo continuano a segnalare l’assurda situazione che dura da anni: i pedoni che camminano lungo via Flaminia Vecchia giunti all’altezza del sottopassaggio non potrebbero proseguire perché campeggia un segnale di divieto di transito ai pedoni. Il segnale c’è da quando sono iniziati i lavori per la ricostruzione del ponte della ferrovia inseriti nel progetto del raddoppio ferroviario Spoleto-Campello sul Clitunno. Il cantiere però è stato interrotto a metà e le passerelle pedonali non sono mai state realizzate. Ora quindi, pur non potendo, le persone a piedi, a loro rischio e pericolo, attraversano comunque il sottopassaggio passando sul margine della carreggiata. Il progetto iniziale era finalizzato a ridurre la pericolosità di quell’incrocio a raso a tre deviazioni dalla strada principale, la prima per il centro sportivo, la seconda per la frazione di Collemarozzo e la terza per il quartiere Casette. Era prevista la realizzazione di una rotatoria per incanalare il traffico evitando pericolosi attraversamenti. Come le passerelle pedonali, la rotatoria non è mai stata realizzata ed il pericolo permane. Qualche mese fa il sindaco Sisti (foto) ha annunciato di aver avviato con Rfi una revisione del progetto iniziale per completare i lavori. L’area dovrebbe essere complessivamente riqualificata sia da un punto di vista della viabilità sia della messa a disposizione degli spazi dove prima c’era il cantiere ed il deposito del materiale (area parallela al campo sportivo Flaminio).