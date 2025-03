Via Settevalli: adesso arriva il senso unico

Scatta la proroga dei lavori realtivi al Metrobus sul tracciato stradale di collegamento fra via Settevalli e via Chiusi (rotatoria Donato Fezzuoglio) che si prolungheranno fino al prossimo 16 maggio. In particolare verranno adottati alcuni i provvedimenti, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori. Il più importante è l’istituzione del senso unico di marcia sul tracciato stradale di collegamento fra via Settevalli e via Chiusi secondo questo senso di marcia. Prevista anche la direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli in uscita dal parcheggio del centro commerciale Emisfero.

Inoltre sempre all’altezza centro commerciale dal 17 marzo al 20 giugno è prevista la soppressione di corsie di marcia in via Settevalli disciplinato da idonea transennatura e specifica segnaletica anche notturna di pericolo, nel tratto parallelo al centro commerciale “Emisfero” compreso fra la traversa che porta alla rotatoria Fezzuoglio e via Fiesole, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori. Numerose sono ormai le zone in cui sono stati aperti i cantieri per la realizzazione del Metrobus con disagi che fino a queto momento sono stati comunque molto contenuti.