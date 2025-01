Via Menecali rivede la luce. Iniziata la pavimentazione

TODI – È iniziata da qualche giorno la pavimentazione di viale Abdon Menecali nei pressi della Consolazione, antistante il plesso scolastico "Einaudi". Si tratta dell’atto conclusivo dei lavori di rigenerazione urbana partiti ormai da tempo nel territorio di Todi e anche nel centro storico della città. La posa in opera è iniziata dal lato Pozzo Beccaro, con alcune conseguenti, necessarie modifiche alla circolazione e alla sosta per i residenti della zona. Con apposita ordinanza della Polizia locale, infatti, è stato istituito il divieto di transito a tutti i veicoli in Via Pozzo Beccaro, salvo i residenti, i veicoli di emergenza e i mezzi della ditta esecutrice. Per loro viene istituito il doppio senso da e per via Aurea. Nel tratto compreso tra l’intersezione con viale della Consolazione e l’ingresso dell’istituto Einaudi, sul solo lato destro opposto all’edifico scolastico, è stata istituita un’area di sosta riservata in modo permanente alle auto dei residenti in via Menecali e via Pozzo Beccaro, ai veicoli adibili al servizio dei disabili e ai mezzi adibiti ad operazioni di carico e scarico. A partire da fine mese sarà reso disponibile dalla ditta anche parte del lato destro dello stesso tratto di Via Menecali, adiacente all’edificio scolastico, un tratto ‘gettato’ a cemento solo qualche giorno fa che si vuol destinare alla sosta libera breve per l’utenza delle attività della zona.

s.f.