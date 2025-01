Via libera in Consiglio alle misure per tagliare la "tampon tax"

I consiglieri comunali del Partito democratico Lorenzo Ermenegildi e Francesca Pasquino esprimono "soddisfazione per l’approvazione in Consiglio, con voto favorevole, espresso a maggioranza, dell’ordine del giorno intitolato "Misure per ridurre o eliminare il peso della Tampon tax su assorbenti e altri prodotti per l’igiene mestruale", presentato dagli stessi consiglieri.

L’atto impegna la Giunta ad attivarsi affinché l’Azienda speciale farmacie di Perugia (Afas) applichi, nelle farmacie della propria rete, una riduzione dell’attuale prezzo di vendita degli assorbenti e dei presidi igienici femminili ad essi assimilabili, in modo che il prezzo finale al pubblico sia pari a quello che si avrebbe se ad essi fosse applicata l’aliquota Iva minima, pari al 4%, riservata ai generi alimentari ed altri beni di prima necessità. Il Governo Meloni, infatti, nel 2023, aveva abbassato l’Iva al 5%, per questi prodotti ma tale misura non era stata confermata nel 2024, tanto che l’aliquota è attualmente al 10%, di fatto quindi raddoppiata".