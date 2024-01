"Via le barche abbandonate dal lago di Piediluco"

TERNI Via i natanti abbandonati dal lago di Piediluco. Lo dispone un’ordinanza del sindaco Stefano Bandecchi che impone ai proprietari un termine di trenta giorni per la rimozione, dopo di che l’amministrazione procederà allo smaltimento. "Alcuni di questi rottami sono tuttora ‘parcheggiati’ persino Lungolago, relitti che la politica locale ha sempre lasciato lì per un malinteso quieto vivere clientelare – afferma l’assessore all’ambiente Mascia Aniello – . E taluni ancor oggi vi si oppongono con argomenti risibili, sostenendo che avremmo speso ‘tanti soldi’ per portarli in discarica: ma qualcuno davvero pensa che al Trasimeno, senza andare troppo lontano, sia possibile comportarsi in questo modo, disseminando il lago di barchette rotte e catorci vari? L’iter amministrativo ha impiegato molti mesi: la polizia locale sta contando un numero ulteriore di natanti abbandonati, superiore ai 16 inizialmente contati, lasciati incivilmente fuori e dentro lo specchio d’acqua. Non esiteremo a smaltire diversamente tali materiali, senza accogliere qualsivoglia pretesa di ristoro o risarcimento.