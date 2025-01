"Via i semafori". Petizione per la rotatoria

BASTIA UMBRA – Si susseguono gli incontri e continua la mobilitazione del comitato che è stato creato per far sì che una rotatoria venga realizzata al posto dell’impianto semaforico con T-Red all’incrocio di via Atene con via delle Nazioni e via Hochberg. L’altra sera la prima riunione al centro sociale di San Lorenzo, molto partecipata, con tante persone presenti che hanno firmato e dato la loro disponibilità a raccogliere le firme per la petizione che chiede la realizzazione della rotatoria. E un altro incontro è in programma domani sempre al centro sociale di San Lorenzo, alle ore 20.30: un’occasione per avere informazioni su come si sta operando e anche per aderire e firmare la petizione. "L’incrocio in questione è gestito dai semafori da moltissimi anni e visto che l’amministrazione ha previsto le risorse necessarie per progettare e realizzare la rotatoria nel 2025, riteniamo che sia fondamentale disattivare il T-Red per non mettere in mezzo alla strada le famiglie che si troveranno a pagare ingenti somme di denaro per le sanzioni con molte persone con la patente sospesa e quindi non più autosufficienti negli spostamenti anche per lavoro": così il comitato di recente costituito e che ha individuato come rappresentanti l’avvocato Katiuscia Malfetta e l’imprenditrice Paola Mela. Comitato che ha messo on line un gruppo Facebook.