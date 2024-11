Via dei Priori cambia volto: "Basta buche e rattoppi. C’è un tesoro da risanare"

Strade e buche: tormentone perugino che ricorre dal centro alla periferia e che la neo giunta Ferdinandi ha messo come obiettivo prioritario. A proposito di centro, dove perfino le strade più prestigiose come corso Vannucci e i vicoletti storici sono martoriati e pieni di avvallamenti a rischio cadute, arriva una buona notizia: la giunta comunale ha adottato il progetto di fattibilità tecnico-economica che consentirà di ripavimentare la parte a valle di via dei Priori, nel tratto che si estende dallo sbarco delle scale mobili fino all’intersezione con via Francolina.

L’importo stimato per i lavori è di 150mila euro. "Con questo intervento – fa sapere l’assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini – si concluderà un’importante riqualificazione in una delle zone più preziose del nostro centro storico, caratterizzata dalla presenza di monumenti come la Torre degli Sciri e il complesso di San Francesco al Prato. La pavimentazione tornerà ad essere consona al luogo: al posto delle parti in catrame e della pietra ammalorata, tornerà la pietra serena in analogia con quanto fatto nella parte superiore di via dei Priori. Non solo. Su questa stessa linea sarà improntata la nostra azione di manutenzione e valorizzazione di altre zone – prosegue l’assessore - eliminando l’asfalto, laddove possibile, con l’obiettivo di reintrodurre materiali più appropriati alla bellezza della nostra acropoli, soprattutto quando si tratta di aree pedonali o comunque a forte connotazione pedonale".

Visto che il Comune ci mette finalmente le mani, i residenti approfittano per lanciare alcune segnalazioni. Tra le strade da risistemare in zona, la malridotta via Vermiglioli. "Il pavè - dice una signora – è una groviera e i rattoppi di catrame stonano con i mattoncini che caratterizzano l’antica piazzetta". Da mettersi le mani nei capelli, e il nostro giornale lo ha denunciato in più occasioni, anche nella vicina via della Brocca. Infine un appello al Municipio: oltre alla sistemazione dell’asfalto, le vie del centro andrebbero disinfestate e bonificate dal guano dei piccioni. Tante lamentele sono arrivate nei giorni scorsi dai nostri lettori per le condizioni disastrose in cui versano le scale di via Bruschi e quelle del Paradiso. Ma la lista è molto, molto più lunga.

Silvia Angelici