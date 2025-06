Via Ciuffelli e via Mazzini: "Un cantiere senza fine"

TODI - È un cantiere infinito quello di via Ciuffelli e via Mazzini. A distanza di poco più di un anno dall’inaugurazione della nuova pavimentazione, ci sono tratti già ammalorati: il Comune ha annunciato l’inizio dei lavori di sistemazione nelle aree interessate, vista la conclusione dell’anno scolastico e verificato il cartellone delle manifestazioni, ma ciò è oggetto di polemiche. "È il secondo rifacimento in meno di due anni – commenta qualcuno a seguito del post del Comune – ma paghiamo noi o chi ha fatto male il lavoro la prima volta?". Disagi che si sommano a disagi, vista la concomitanza dei cantieri in via Termoli, dove verrà ultimato l’ascensore, e in Piazza del Mercato Vecchio. Confesercenti chiede un incontro urgente con il sindaco Ruggiano (nella foto) e con l’assessore ai lavori pubblici Primieri per chiedere chiarimenti sulle modalità di esecuzione dei lavori, sull’organizzazione della viabilità: "Vogliamo chiedere all’amministrazione – afferma la presidente Francesca Chiavari – continuità nell’erogazione del servizio navetta di linea durante i lavori e l’eventuale previsione dell’apertura di altre aree di accesso (San Carlo). In un momento così difficile per le attività del centro storico che stanno chiudendo rimango perplessa sulla modalità della comunicazione, visto che via Ciuffelli è l’unica strada di accesso e che in vista anche del periodo turistico potrebbe creare disagi a cittadini e commercianti. Ci auguriamo di ricevere una risposta celere di convocazione".

s.f.