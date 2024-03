Via alla rivoluzione dei parchimetri. Sosta pagata con carta di credito

Anche a Spoleto finalmente il parcheggio sulle strisce blu si può pagare con la carta di credito. È iniziata l’operazione di sostituzione dei vecchi parcometri obsoleti che permettevano agli automobilisti di pagare la tariffa della sosta sui parcheggi di superficie solo in contanti e in particolare in monete. Al momento i nuovi parcometri, di ultimissima generazione, sono stati installati solo in alcuni punti nevralgici, come ad esempio viale Martiri della Resistenza, via Cacciatori delle Alpi, Piazza Garibaldi o Piazza della Vittoria.

L’operazione di sostituzione è solo nella prima fase, infatti non tutti i parcometri sono stati sostituiti e sono ancora in funzione anche quelli di vecchia generazione. Sul display dei nuovi strumenti digitali compare subito l’opzione di pagamento in contanti o con carta di credito, ma si può pagare anche con apposita applicazione per il telefono. Le tariffe rimangono invariate. L’intervento rientra in un più ampio progetto di Smart Mobility da 1,5 milioni di euro attivato dal Comune, finanziato nell’ambito di Agenda Urbana e seguito dall’assessore alla transazione digitale Letizia Pesci. Di recente è stata perfezionata l’attivazione della connettività al’interno dei percorsi di mobilità alternativa della Posterna di Spoleto Sfera. Il progetto di riqualificazione digitale della città prevede anche molto altro.

È prevista, infatti, l’attivazione di una piattaforma per la gestione degli applicativi specifici della Smart Mobility, un nuovo sistema di controllo del traffico tramite telecamere e sensori bluetooth e degli accessi ai parcheggi Spoletosfera e Posterna. Tra gli interventi è in programma anche un sistema di Digital Signage, con monitor installati lungo i percorsi di mobilità e una piattaforma per la gestione dei contenuti (Cms) per fornire informazioni ai cittadini in tempo reale, un sistema di alimentazione elettrica per l’area camper di via del Tiro a Segno (parcheggio Ponzianina), una stazione meteorologica, le colonnine di ricarica per le auto elettriche e la formazione del personale per la gestione del sistema. Una rivoluzione digitale importante per la città che si presenta per Pasqua 2024 già più moderna e pronta ad accogliere i turisti con i nuovi moderni servizi. Il progetto avviato a luglio 2023 però non è ancora stato completato e l’obiettivo è quello di ultimarlo, attraverso tutte le innovazioni digitali, prima dell’inizio del Festival dei due Mondi.