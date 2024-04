Via ai lavori nei parchi. Si comincia dal ’Pinacoli’

GUALDO TADINO – Il Comune investe oltre mezzo milione di euro per gli spazi verdi in diverse zone del territorio, nella convinzione – afferma l’assessore all’ambiente Paola Gramaccia (nella foto) – che "il verde pubblico non è solo ornamento, ma componente fondamentale per la qualità di vita".

In tale contesto sono iniziati i lavori nei giardini pubblici "Rolando Pinacoli", antistanti l’ex ospedale Calai, per la riqualificazione del verde, la sistemazione dei viali, l’implementazione dell’area per i bambini anche con l’istallazione di giochi; inoltre, per la prima volta dalla loro collocazione, verranno restaurati i monumenti in bronzo e marmo dell’area. La spesa prevista è di 200mila euro, di cui 172 mila provengono dai fondi regionali dei canoni delle acque minerali; 28 mila con fondi comunali. Per i giardini "Antonio Di Bitonto" di viale Don Bosco si interviene sulla base di un progetto elaborato dall’ex Istituto per geometri, che ha "come filo conduttore la storia dall’Unità d’Italia all’Europa unita": la spesa è di 252 mila euro, finanziati dalla Regione con il canone delle acque minerali, dal progetto Meet, dalla Fondazione Perugia e da privati. Verrà potenziata anche l’area giochi di San Guido con ulteriori attrazioni per il gioco e il divertimento dei più piccoli: la Regione ha finanziato con 30 mila euro. Altri interventi previsti: a Croce Canale, col contributo di 35 mila euro dell’Afor, e vicino alla Stazione, con un piccolo parco giochi realizzato in collaborazione tra Comune e azienda privata che ha investito in quell’area. Alberto Cecconi