Via ai lavori all’oratorio, esulta il Comitato

Ha sortito i suoi effetti l’appello lanciato dal Comitato spontaneo “Salviamo l’oratorio di Sant’ Agostinuccio a Norcia“. Nella giornata di sabato infatti il commissario straordinario per la ricostruzione Guido Castelli e l’arcivescovo Renato Boccardo hanno approfittato dell’accensione della Fiaccola benedettina per fare un sopralluogo a ciò che è rimasto di quell’immobile sacro, danneggiato dal terremoto del 2016.

Si tratta di un sito religioso pregevolissimo, che può vantare un soffitto policromo in rilievo; il sisma aveva provocato il crollo di una parte, danneggiando il lato ovest, ma anche parte del soffitto. Inizialmente l’edificio non era neanche stato inserito tra quelli da ricostruire con priorità, ma grazie all’impegno del Comitato ne è stato riconosciuto il valore ed è partito l’iter che ha portato al finanziamento degli interventi di recupero per circa un milione di euro. Ad oggi però i lavori non sono ancora iniziati ed il Comitato è tornato a sollecitare le istituzioni perché il soffitto, l’altare, gli scranni in legno sono ancora lì e sono severamente minacciati dall’umidità, senza peraltro esser stati portati al sicuro per un immediato restauro.

Dall’incontro di sabato pomeriggio è emerso però che l’avvio dei lavori è ormai imminente. Dopo le dovute autorizzazioni, infatti, mancherebbe ormai la sola conferenza dei servizi ed il cantiere potrebbe essere inaugurato già tra un paio di mesi o poco più, presumibilmente a maggio. Il Comitato spontaneo continuerà a vigilare e rimane fiducioso per lo sblocco dell’empasse che perdura ormai da oltre sette anni e che si spera sia ora stata sbloccata.