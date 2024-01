“Vespa in mostra“. Due giorni per scoprire i segreti della due ruote

Il 28 e 29 gennaio il Vespa Club Perugia organizza “Vespa in mostra”. L’allestimento è alla Loggia dei Lanari in centro. Soci e sostenitori del club metteranno in mostra alcune dello loro pregiate Vespa per ripercorrere la storia dello scooter più famoso al mondo: dalla Vespa con il cambio a bacchetta fino alle moderne Gts, passando per le 50 o le più famose Px e “large frame”. In occasione della mostra, spazio alla presentazione del libro di Paola Scarsi “La prima Vespa non si scorda mai. Emozioni e avventure con la mitica due ruote“.