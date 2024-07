Verso le elezioni regionali. Tesei risale nei sondaggi. Pressing-Schlein su Proietti

Prima una brusca discesa, poi la risalita. Sembra rispecchiare una canzone di Lucio Battisti il gradimento di Donatella Tesei, governatrice dell’Umbria, che come tutti i "luglio" è stata oggetto di un sondaggio sul suo operato da parte del "Sole 24 Ore". E come lo scorso anno, anche stavolta Tesei recupera: ben due punti e mezzo rispetto al 2023, quando era data al 55 per cento. Adesso è risalita al 57,5, come ai tempi del 2019 quando fu eletta. Eppure l’anno dopo – 2020 – il suo gradimento era stato riconfermato (57%), mentre nel 2021 e 2022 non andò proprio bene: 46 per cento e 44,5. "Colpa del Covid" dissero in molti. Anche se altri governatori non ebbero quei crolli. Ieri la Tesei ha commentato con soddisfazione la risalita, anche se come tutti i politici – comprensibilmente – i commenti arrivano in questi casi solo quando le cose vanno bene. "Vogliao ringraziarvi – ha scritto rivolta ai cittadini – perché quel dato dimostra che avete compreso e apprezzato quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo per l’Umbria. Avete apprezzato i risultati raggiunti, dal rilancio dell’economia al calo della disoccupazione, dal boom del turismo alle politiche di sostegno alla famiglia e ai fragili, dall’attrazione di risorse comunitarie agli investimenti privati sul nostro territorio, passando per tematiche che richiedono tempi di attuazione più lunghi come la complessa riorganizzazione sanitaria e le infrastrutture". Insomma con le elezioni alle porte un sondaggio così non può che aiutare".

Dall’altra parte (Campo largo) continua il pressing sulla sindaca di Assisi, Stefania Proietti. Anche i vertici nazionali di Partito democratico, Movimento 5 stelle e Sinistra italiana sostengono infatti la sua candidatura alla presidenza della Regione Umbria per un Patto avanti, coalizione di centrosinistra e civici. Elly Schlein, Giuseppe Conte e Nicola Fratojanni hanno infatti chiamato la sindaca e presidente della Provoincichiedendole di accettare la candidatura. La coalizione tornerà a riunirsi la prossima settimana. Non è escluso alla presenza della stessa Proietti. Che non ha ancora sciolto la riserva sulla candidatura che però viene data per praticamente certa. Intanto anche Italia viva e Azione hanno deciso per l’appoggio a Proietti. Anche se non fanno formalmente parte della coalizione.