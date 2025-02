Verso le elezioni comunali. Ci sono due date in ballo. La scelta entro la settimana

Si entra in una settimana importante in vista delle comunali. Il Consiglio dei Ministri sta valutando quando farle: si è parlato dell’11 maggio (eventuale ballottaggio il 25 maggio) con i referendum che potrebbero invece svolgersi il 15 giugno, a meno che non prevalga l’idea di accorparle. Ad Assisi, sul fronte del campo largo di centrosinistra, si è svolto un incontro unitario che sarà seguito, in questi giorni, da riunioni delle singole componenti in vista di un nuovo appuntamento verso il fine settimana che potrebbe portare a indicazioni concrete anche sul fronte del candidato sindaco. L’incontro delle forze di maggioranza ha visto la presenza di Stefania Proietti che ha espresso la sua vicinanza e il suo sostegno all’amministrazione uscente, ringraziando per il lavoro svolto durante il suo mandato, sottolineando l’importanza di una stretta collaborazione tra la Regione e il Comune. È stata ribadita la volontà di riproporre il modello vincente del “Patto Avanti per l’Umbria“, un’esperienza politica lungimirante che ha già dato prova di grande efficacia in tutta la Regione. Con quale candidato sindaco? Il Pd ha indicato Valter Stoppini, ma fra i civici c’è Veronica Cavallucci. Si attendono eventi. Nel centrodestra, Stefano Pastorelli (Forza Italia) ha lanciato la propria candidatura, ma si sta lavorando anche su opzioni diverse, anche clamorose, ma tutto sottotraccia. Fra le novità la prima uscita pubblica di "Assisi per tutti", lista nata con lo scopo di cogliere spunti e proposte. Il 27 febbraio, alle 21, presso l’Università Telematica Pegaso di Assisi, è in programma l’incontro "Assisi nuova, tra cultura e turismo" con gli interventi di Nicolangelo D’Acunto, Matteo Fortunati, Gabriele Caldari, Simone Fittuccia; modera Marcello Migliosi.

Maurizio Baglioni