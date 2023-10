Verso le elezioni 2024. Baiocco (Ap) si presenta

Sarà il sindaco di Terni Stefano Bandecchi a presentare lunedì prossimo a Perugia, il candidato a sindaco dipopolare Davide Baiocco. L’appuntamento è fissato all3 11 di lunedì prossimo (9 ottobre) alla Sala della Vaccara, in piazza IV Novembre. "Davide Baiocco è una figura di spicco nella comunità perugina – spiga in una nota Ap –, sia quale sportivo che ha saputo raggiugere i massimi livelli giocando per anni in Serie A, sia quale imprenditore dinamico, capace e onesto. La sua esperienza, maturata vivendo per anni nelle maggiori città italiane e creando relazioni con presidentiimprenditori e manager di altissimo livello e, sopra ogni cosa, la sua inesauribile passione per Perugia, lo rendono il candidato ideale per guidare il Comune di Perugia verso un futuro ricco di opportunità". Alla presentazione ci saranno oltre a Baiocco, Stefano Bandecchi insieme ai coordinatori di di Ap, Riccardo Corridore, Cristian Brutti e Carlo Pacelli. "Discuteremo delle sfide e delle opportunità che attendono Perugia" precisa la nota di Alleanza popolare che, oltre che alle amministrative si presenterà tra un anno alle elezioni regionali.