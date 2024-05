Veronica Raimo presenta ’La vita è breve, eccetera’ a San Francesco al Prato

La letteratura protagonista oggi all’Auditorium San Francesco al Prato: per il format “Artemisia – donne di scena” della stagione Sanfra promossa da Mea Concerti, alle 18.30 arriva Veronica Raimo (nella foto) con la presentazione del suo libro “La vita è breve, eccetera”: un racconto che, con sguardo libero e dissacrante parla di donne e delle loro relazioni, in bilico tra malinconia e gioia. Il libro incrocia varie storie di donne – una scrittrice in crisi, una promessa della danza, una bella ragazza dai denti strani in fuga dalla villa degli zii, due studentesse universitarie – in una serie di racconti dissacranti, malinconici e divertenti, uniti da un filo rosso, lo sguardo libero sulle donne e le loro relazioni. Raccontate con la scrittura graffiante e sensuale di Veronica Raimo, nata a Roma nel 1978, autrice di fortunati romanzi, racconti e sceneggiature cinematografiche e nel 2022 ha vinto il il Premio Strega Giovani con “Niente di vero“.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti