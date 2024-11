"Ventidue Case di Comunità per essere più vicini ai cittadini"

Punta su imprese, economia, politiche sociali e sanità il programma di Donatella Tesei, ricandidata dal centrodestra.E non a caso un capitolo del programma è dedicato proprio alla sanità. Obiettivi della coalizione sono la medicina territoriale e le case della comunità per offrire un punto di orientamento sanitario vicino ai cittadini con la pianificazione di 22 strutture – spiega Tesei –, con aperture programmate fino al 2026; ospedali di comunità e cure intermedie; telemedicina e cure domiciliari; valorizzazione dei medici di medicina generale, pediatri e specialisti; introduzione dell’infermiere di comunità; riorganizzazione della rete ospedaliera; ampliamento dei servizi per la salute mentale e sostegno alle famiglie; valorizzazione del personale sanitario e collaborazione con il terzo settore. C’è poi il sostegno alla famiglia "come elemento centrale della politica sociale" e il supporto a un modello integrato per la disabilità, con piani di vita individualizzati.