Ventenne accoltellato . Ha perso molto sangue. Ricoverato, è grave

Sono in corso indagini da parte della questura di Terni, con il coordinamento dell’autorità giudiziaria, su quanto accaduto nella serata di domenica in un appartamento di via Cesare Battisti, nel centro di Terni, dove - secondo quanto è stato possibile ricostruire fin qui - un giovane di origini nordafricane, poco più che ventenne, è stato aggredito a coltellate ed ha riportato gravi lesioni al braccio destro, in particolare al polso ed alla mano. Dopo il ferimento, il ragazzo ha raggiunto a piedi la vicina piazza Dalmazia dove ha chiesto aiuto ed è stato soccorso dal personale di una gelateria, dai passanti e quindi dagli operatori del 118 che lo hanno trasportato in ospedale. In seguito all’accaduto ha perso molto sangue e si è reso necessario il ricovero nel reparto di Rianimazione del Santa Maria. I medici si sono riservati la prognosi. Al vaglio della polizia di Stato, oltre alle testimonianze raccolte e ai rilievi fatti sul posto, anche alcune telecamere di sicurezza presenti nei pressi del condominio dove, in un’abitazione al primo piano, si è consumato il fatto di sangue. Si indaga per risalire all’esatta dinamica dei fatti, alle motivazioni e soprattutto all’identità di chi lo ha aggredito.