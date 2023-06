Vendono sigarette a minori: due tabaccherie rischiano la chiusura

Sono due le tabaccherie perugine che rischiano la chiusura per 15 giorni poiché hanno venduto sigarette a minori di 18 anni. Nel corso dei controlli, svolti dalla pattuglia della sezione "territoriale" della polizia locale del capoluogo, sono state infatti sanzionate due tabaccherie, entrambe ubicate nel centro storico di Perugia (una in piazza Matteotti e l’altra in via XIV Settembre), proprio perché è stata accertata nei loro confronti la violazione al divieto di vendita di sigarette a minori di diciotto anni. Per tale violazione, secondo quanto prevedono le norme in materia, agli esercenti è stata elevata una sanzione amministrativa di 333 euro ed è scattata nei loro confronti la segnalazione ai Monopoli di Stato per i provvedimenti di chiusura delle attività per 15 giorni. Si tratta – quello della chiusura di due settimane – di un provvedimento di carattere discrezionale da parte dei Monopoli, anche se in passato è stato assunto in seguito a questo tipo di violazione.