Velimna Gli etruschi visti dall’elicottero. Il mito si rinnova tra incontri, sfilate e voli

Dal passato più remoto al presente il passo è breve e anche la manifestazione “Velimna, gli etruschi del fiume“ introduce nel copione una nota di contemporaneità. Domenica 8, infatti, ad evento già iniziato, sarà possibile fare un gioro in elicottero per ammirare dall’altro i siti etruschi del perugino (posti limitati e prenotazioni obbligatorie: tel. 346.7288815). Tornando al palinsesto della manifestazione, si comincia mercoledì 4 settembre, alle 18 negli spazi della Necropoli del Palazzone all’Ipogeo dei Volumni, con l’inaugurazione come si conviene. Dopo l’apericena sarà possibile visitare

gratuitamente necropoli e Ipogeo. "Il pubblico è impaziente – dice Antonello Palmerini, presidente della Pro Ponte – dopo vent’anni che l’ha vista crescere, attende con ansia i nuovi appuntamenti". Altra chicca lo spettacolo dei fuochi alle 21 di sabato 7 settembre e conclusione domenica sembre al parco Pascoletti con il tradizionale “Corteo storico e spettacolo rievocativo” (collabora il gruppo Antichi Popoli di Firenze della scuola di Danza Linda Magnini).La seconda parte di Velimna si svolgerà invece dal 12 al 20 ottobre nelle sale del Cerp alla Rocca Paolina con una mostra sulla civiltà etrusca allestita dai volontari dell’associazione e arricchita dai pannelli didattici della professoressa Massi Secondari. Tema di quest’anno è “Il Mito in Etruria” ideato da Luana Cenciaioli, direttore scientifico dell’associazione: incontri, visite guidate, passeggiate, mostre, cene a tema, corteo storico, questi gli appuntamenti distribuiti dal 4 all’8 settembre tra la Necropoli del Palazzone, il parco Pascoletti, il Teatro degli Etruschi e il Manu dove si svolgerà il tradizionale convegno sul tema dell’anno “Il Mito in Etruria”.

Silvia Angelici