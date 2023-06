Veleni incrociati con Lega e FdI

TERNI Dopo la Lega, è FdI a prendere posizione contro il neosindaco. "Le norme sulle incompatibilità sono stabilite dal Tuel all’art.63 e nessun organo del Consiglio comunale, quindi tantomeno la Giunta può modificarle con propri atti – così FdI – . Nel momento in cui Bandecchi si è candidato a sindaco avrebbe dovuto conoscere bene quanto previsto dal Tuel e dunque avrebbe dovuto sapere che non avrebbe potuto continuare a gestire molte delle sue attività, tra cui la Ternana. Ora se veramente dice di avere a cuore la nostra città eviti che la nostra squadra sia costretta a giocare altrove o che sia messa nelle condizioni di retrocedere".

"La nota di FdI è disgustosa – replica Il sindaco sempre sul proprio canale social – . Ho detto che vendo la Ternana quindi state tranquiolli, che volete. Conosco perfettamente le leggi, sie te voi che non le conoscete approfonditamente. Io venderò la Ternana e se non sarà riuscito a venderla giocherà da qualche parte . A me lo stadio non serve, mi trovere un posto dove andare a giocare poi quando qualcuno comprerà la Ternana avrete risolto. A Lega e FdI dico di cominciare a essere più seri e a fare politica sulle cose della città. I miei assessori stanno firmando le deleghe assegnate. Non posso avere la Ternana? Allora giocherà da un’altra parte". Oggi alle 10.30 conferenza stampa del vicesindaco Riccardo Corridore in Comune.