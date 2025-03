Veicolo perde gasolio alla rotatoria di via Dottori, interviene il Comune

Il consigliere di Fratelli d’Italia Nicola Volpi segnala pesanti disagi ieri mattina a causa della chiusura della rotatoria Silvestrini,in via Dottori, uno degli snodi di accesso principali per l’ospedale. "Pazienti e personale dell’ospedale – dichiara Volpi – si sono trovati di fronte ad un improvviso ed ingiustificato percorso ad ostacoli che ha comportato non solo un aggravio del traffico nella zona, già congestionata, ma soprattutto disagi nell’erogazione e nella fruizione delle prestazioni e degli esami medici. Credo sia molto grave che l’amministrazione comunale non abbia provveduto ad informare con congruo anticipo nè la Direzione sanitaria nè tantomeno i cittadini". Sul caso il Comune precisa che giovedì notte alle 3.30 è intervenuto il cantiere comunale sulla rotonda di via Dottori per una grossa chiazza di gasolio lasciata da un mezzo in transito. L’intervento di pulizia e messa in sicurezza della strada si è svolto alle prime ore della mattina ed è durato circa un’ora".