Vasi rubati, fiori gettati a terra: vandali devastano il cimitero

DERUTA - Hanno scelto proprio i gorni che cadono alla vigilia della commemorazione dei defunti per mettere a segno il loro miserabile raid. Alla fine della scorreria in quella che da tutti i punti di vista – non solo religioso ma anche civile - dovrebbe essere sempre considerata ’terra sacra’ e quindi degna di ogni rispetto, sono rimasti i segni (foto): fiori a terra e devastazione. E non mancano le reazioni.

"C’è profonda indignazione per quanto accaduto al cimitero di Deruta dove dei vandali hanno rubato i vasi e devastato un luogo così sacro": il sindaco Michele Toniaccini e la giunta esprimono "sgomento" per quanto successo nella notte e fanno sapore di "aver sporto denuncia ai Carabinieri e alla Polizia Locale".

Sindaco e giunta inoltre evidenziano come "questi atti, di per sé inaccettabili e che si stanno verificando anche in altri cimiteri del territorio, diventino ancora più deplorevoli, perché colpiscono le famiglie dei defunti, creano dolore nel dolore. Faremo tutto ciò che è in nostro potere per venire a capo della questione".