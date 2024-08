Variante del Cassero. Ora riapre viale Sauro

CITTÀ DI CASTELLO – Variante del Cassero: da domani avrà inizio la graduale apertura al traffico della nuova viabilità in viale Sauro. Le operazioni di asfaltatura della nuova rotatoria e dei rinnovati parcheggi di piazzale Ferri sono in ultimazione, e con la segnaletica queste aree saranno aperte al traffico. Mercoledì 7 agosto sarà aperto al traffico anche il ramo sud della strada, all’altezza del parcheggio Collesi, che è sempre rimasto fruibile. Il completamento dell’asfaltatura della variante del Cassero, iniziata il 10 luglio scorso con i lavori per la posa dei primi due strati di bitume nel tratto alternativo alla strettoia, segna un punto di avanzamento importante per il cantiere. Una volta che il manto stradale sarà finito e predisposte tutte le opere accessorie, compresa la segnaletica orizzontale e verticale, verrà, infatti, aperto al transito veicolare tutto il nuovo itinerario stradale che dalla rotatoria raggiunge la viabilità esistente all’altezza del parcheggio Collesi. Poi inizieranno i lavori a ridosso delle mura previsti dal progetto della Variante del Cassero. Il tratto stradale di viale Nazario Sauro che verrà dismesso dopo l’apertura della variante stradale alternativa sarà parzialmente smantellato e trasformato in pista ciclopedonale per andare a completare l’anello della passeggiata, a piedi e sulle due ruote, attorno alle mura urbiche della città. In corrispondenza dell’accesso alle scale mobili, davanti alle mura urbiche, sarà realizzata una piazza urbana, con verde attrezzato, e sarà tracciato un nuovo percorso di collegamento a piazzale Ferri dove, nell’ambito dei lavori, saranno riqualificati anche i bagni pubblici. Alla realizzazione della Variante del Cassero sarà collegato anche l’investimento da 600 mila euro con fondi della Regione Umbria, cofinanziato per 250 mila euro dal Comune, con il quale sarà ampliato il parcheggio Collesi.