Variante del Cassero, interventi ok. È scattata la parziale riapertura

In mattinata gli ultimi ritocchi poi da metà pomeriggio, ieri, è stata parzialmente aperta la variante del Cassero. Le operazioni di asfaltatura della rotatoria e dei rinnovati parcheggi di piazzale Ferri sono in fase di ultimazione e con l’apposizione della segnaletica, parte di queste aree sono state riaperte al traffico nelle scorse ore.

Oggi invece sarà aperto al transito anche il ramo sud della strada, all’altezza del parcheggio Raniero Collesi, che è sempre rimasto fruibile durante la recente e ultima fase di chiusura di viale Sauro. Oggi dunque, mercoledì 7 agosto, i mezzi possono tornare a circolare anche nel ramo sud della strada. Il completamento dell’asfaltatura della variante del Cassero, iniziata il 10 luglio scorso con i lavori per la posa dei primi due strati di bitume nel tratto alternativo alla strettoia, aveva segnato un punto di avanzamento importante per il cantiere (che si era prolungato invece nella fase iniziale a causa di alcune problematiche, tra le quali il ritrovamento di un ponte medievale).

Il progetto di restyling dell’area, finanziato con 1,4 milioni di euro provenienti da fondi europei e cofinanziato dal Comune con 400 mila euro, vuole "migliorare la viabilità e la sicurezza stradale in un punto strategico per l’accesso al centro storico tifernate".

Finito questo stralcio dei lavori, inizieranno quelli a ridosso delle mura urbiche previsti dal progetto complessivo della Variante. Il tratto stradale di viale Nazario Sauro che verrà dismesso dopo l’apertura della variante stradale alternativa sarà parzialmente smantellato e trasformato in pista ciclopedonale per andare a completare l’anello della passeggiata, a piedi e sulle due ruote, attorno alle mura della città. In corrispondenza dell’accesso alle scale mobili sarà realizzata una piazza urbana, con verde attrezzato e tracciato un nuovo percorso di collegamento a piazzale Ferri dove, nell’ambito dei lavori, saranno riqualificati anche i bagni pubblici.

Alla realizzazione della Variante del Cassero sarà collegato anche l’investimento da 600 mila euro con fondi della Regione Umbria, cofinanziato per 250 mila euro dal Comune, con il quale sarà ampliato il parcheggio Collesi. Agli attuali 118 stalli per auto del posteggio saranno aggiunti 75 posti e sarà montato un ascensore che collegherà la nuova area di parcheggio e la viabilità ciclopedonale con il bastione del Cassero.