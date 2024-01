Dà fuoco al gel sul treno, 16enne denunciato

Foligno, 4 gennaio 2024 - Ha creato il panico e poteva scatenare un incendio un ragazzino di 16 anni a bordo di un vagone del regionale Assisi-Foligno. Il fatto risale ad ottobre ma è stato reso noto solo ora. Ora la Polizia Ferroviaria di Foligno, all’esito degli approfondimenti investigativi coordinati dal Tribunale dei Minorenni di Perugia, ha denunciato il ragazzo di origini straniere per il reato di danneggiamento aggravato e attentato alla sicurezza dei trasporti. I fatti: il 16enne ha svuotato un dispenser di soluzione idroalcolica in gel, installato in uno dei vestiboli presenti all’ingresso del treno regionale, e ha dato fuoco alla sostanza infiammabile facendo scattare l’allarme antincendio. Il tempestivo intervento del capotreno – che si è adoperato con un estintore per sedare le fiamme - ha impedito il divampare dell’incendio. Il giovane si è poi dato alla fuga facendo perdere le sue tracce. Ad incastrarlo però le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza del treno e le informazioni fornite dai testimoni . Così, su disposizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Perugia, Flaminio Monteleone, la casa del ragazzo è stato sottoposta a perquisizione. Lì i poliziotti hanno rinvenuto gli stessi vestiti indossati dal 16enne il giorno del fatto.