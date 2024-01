Vandali in azione: colla nelle serrature delle case di Isola Maggiore

TUORO - Colla liquida nelle serrature dei residenti. "Quello che è accaduto prima delle festività ad Isola Maggiore testimonia infatti l’incuria e la mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini residenti da parte dell’amministrazione comunale. Mancano infatti ancora i fondi per collegare le telecamere che, nel 2018, i cittadini di Isola avevano acquistato e installato". Così la capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Simona Meloni, in una nota congiunta con i Dem dell’Unione dei Comuni, in merito ai recenti "atti di vandalismo ai danni dei residenti". "Nei giorni immediatamente precedenti al Natale – dice Meloni – dei balordi hanno messo colla liquida nelle serrature, bloccandole. Il tutto risulta essere di una gravità inaudita, ma la questione diventa ancor più preoccupante se consideriamo che il sistema di telecamere pagato e fisicamente istallato dalla comunità di Isola non è stato mai attivato dal Comune. Surreale dunque ascoltare la sindaca parlare di telecamere di nuova generazione, se non si è stati neanche in grado di utilizzare gli strumenti esistenti".