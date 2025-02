Vandali all’assalto di una delle statue di Piazza 29 marzo

ORVIETO Ancora atti di teppismo nei sabati notte orvietani. Dell’ultimo episodio ci si è accorti ieri. E’ accaduto a Piazza 29 marzo, all’inizio di via Arnolfo di Cambio, ed è stata presa di mira una delle caratteristiche e note statue scolpite nel tufo dell’artista Sara Spaccino, che proprio nella strada ha il suo laboratorio. I vandali hanno danneggiato e cercato di staccare dagli ancoraggi che la fissano a una colonna una delle statue di maggiori dimensioni, che ha una forma verticale ed è collocata accanto alla fontanella. Nel tentativo di divellere la statua che è racchiusa in una cornice di legno, è stato danneggiato il muro di tufo a cui era attaccata. Pur non riuscendo a staccarla, i vandali l’hanno però lasciata pericolante. Non è la prima volta che quella caratteristica zona del quartiere viene presa di mira. Nel corso del tempo, sono state infatti anche rubate alcune sculture che si trovano sulla parete dell’ex negozio di generi alimentari di via Arnolfo di Cambio. Una situazione di costante allarme a cui si potrebbe probabilmente fare fronte con telecamere.