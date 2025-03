Valerio Mastandrea presenta “Nonostante“ al PostModernissimo

Grande attesa per Valerio Mastandrea (nella foto) che oggi torna al PostModernissimo per presentare in anteprima “Nonostante”, il suo secondo film da regista che ha aperto la sezione Orizzonti alla Mostra del cinema di Venezia. E Perugia ha risposto in modo eccezionale al nuovo incontro con l’attore romano: dopo i sold-out in poche pre per gli spettacoli delle 18.30 e delle 21, lo staff del cinema perugino ha deciso di aggiungere un terzo spettacolo alle 16. Tutte le repliche vedranno Mastandrea, regista e attore protagonista del film, presente in sala per dialogare con gli spettatori.

“Nonostante” racconta la vicenda di un uomo che vaga dentro e fuori un ospedale, divertendosi a interagire con medici, infermieri e pazienti senza però esserne visto. L’uomo è infatti in coma, così mentre il suo corpo giace in un letto ospedaliero, la sua essenza va in giro e parla con altri pazienti al momento separati dai loro corpi mortali. La vicenda prende una strada differente quando la vittima di un incidente automobilistico in coma viene ricoverata nella stanza del protagonista.