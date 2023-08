Vaga nudo per strada e con un coltello, scatta il Tso

Perugia, 29 agosto 2023 - Vagava nudo in strada, armato di coltello e in evidente stato confusionale: c'è voluto l'intervento dei carabinieri di Ponte Pattoli per fermare l'uomo, un perugino del '75, disoccupato, che poi è stato denunciato per i reati di atti osceni in luogo pubblico, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi.

L’uomo, fermato dai militari perché camminava per strada in evidente stato di agitazione, seminudo e con i genitali in bella mostra, si è scagliato contro gli operanti spintonandoli, facendoli cadere a terra e colpendoli con calci. L’intervento di altro personale dell’Arma di Perugia, giunti sul posto in ausilio, ha permesso di immobilizzare il 48enne, il quale è stato trovato in possesso anche di un coltello multiuso sottoposto a sequestro.

Trasportato in ospedale, l’uomo è stato sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio dove è ricoverato tuttora nel reparto di psichiatria del nosocomio cittadino.