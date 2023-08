Vaga impaurita sulla Statale: il cane Maya salvato dalla Polizia

Foligno, 19 agosto 2023 - Maya vagava spaventata lungo la Statale 3. Il cane, un bellissimo esemplare di pastore tedesco, poteva finire sotto una macchina, ma per fortuna la Polizia è riuscita a metterla in salvo e a riconsegnarla al proprietario. Erano le 9 di sera quando gli agenti del Distaccamento della Stradale di Foligno sono stati contattati da un cittadino, il quale ha riferito di aver soccorso un cane che si aggirava impaurito e disorientato lungo la strada in località San Giovanni Profiamma. Dopo aver raggiuto il richiedente, gli operatori Fabio e Marco hanno avvicinato il cane e, constatato che non era ferito, hanno allertato il veterinario della USL che si è portato sul posto per il controllo del microchip. Grazie all’accertamento, i poliziotti sono riusciti a risalire all’identità del proprietario che, informato, è andato a recuperare il suo amico a quattro zampe. Sollevato, l’uomo ha dichiarato che il cane – una femmina di nome Maya – era fuggita dalla sua abitazione a Ponte Centesimo, poiché spaventata dall’esplosione di alcuni fuochi d’artificio. Dopo una foto con i suoi due nuovi amici, Maya ha finalmente riabbracciato il suo padrone che, ringraziato i poliziotti, l’ha riportata a casa.