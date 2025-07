La "Zone 30" in città. Piccoli passi avanti

Passi avanti (molto piccoli) per la creazione delle zone 30 a Perugia. In Commissione è stato discusso un ordine del giorno della maggioranza e l’assessore Pierluigi Vossi ha fatto il quadro della situazione in città: "Nel corso dell’ultimo anno sono stati deliberati 6 progetti di fattibilità tecnico-economica che riguardano alcune zone della città ove sono presenti edifici scolastici (Borgo Bello, via Birago, zona universitaria della Conca, San Sisto, Ponte San Giovanni e Balanzano). Questi progetti contengono interventi per complessivi 7-8,5 milioni di euro. L’interesse è molto alto e si stanno cercando finanziamenti per poter mettere a terra i progetti. E’ già in programma, tra questi, l’intervento su via Birago grazie al bando “Bici in città”, ove è stata ammessa a finanziamento la proposta del Comune per proporre un nuovo modo di vivere la città, con collegamento tra due parti significative del territorio, ossia parco di Sant’Anna e parco della Pescaia. La giunta – ha detto Vossi – è concorde con il progetto zone 30 per i benefici che esso comporta per la città. In tal senso si lavorerà molto sulla mobilità dolce e sulla pedonalizzazione di alcune zone dell’acropoli soprattutto all’interno della Consulta per la mobilità".