“Vacanze di Natale Day“. La commedia di Vanzina al cinema per un giorno

Anche nelle sale umbre è iniziato il conto alla rovescia per il “Vacanze di Natale Day“: domani, a 40 anni dall’uscita, la commedia cult di Natale firmata da Carlo Vanzina torna al cinema solo per un giorno, in versione restaurata e rimasterizzata. In Umbria si potrà vedere in nove sale. Al cinematografo Sant’Angelo e all’Uci Cinemas di Perugia, allo Space Ghelinda di Corciano, al Nuovo Cinema Castello di Città di Castello, al Politeama Clarici di Foligno, al Concordia di Marsciano, al Metropolis di Umbertide, al Politeama Cityplex e al The Space di Terni.

Uscito al cinema nel 1983 con un cast che presenta Jerry Calà, Christian De Sica, Claudio Amendola, Stefania Sandrelli, Karina Huff “Vacanze di Natale” riconquista così il grande schermo per una giornata unica: quello di domani sarà uno speciale appuntamento nelle sale pensato per radunare tutti i fan che ne conoscono a memoria le battute e le scene più esilaranti e che ne ricordano perfettamente la colonna sonora in cui sono presenti alcuni dei brani più celebri di tutti gli anni Ottanta.