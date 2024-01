Va via Di Loreto. Solini è il nuovo presidente

ORVIETO L’avvocato Andrea Solini Colalè è il nuovo presidente della Fondazione Faina. La nomina è arrivata dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ed avrà una durata di quattro anni. Solini prende il posto di Daniele di Loreto (foto) che ha portato avanti una fondamentale azione di risanamento della Fondazione, trovata in condizioni estremamente precaria dal punto di vista gestionale e patrimoniale. Pur essendo la nomina prerogativa ministeriale, intorno al nome di Loreto, il cui mandato era scaduto a fine luglio, si sarebbe svolto un duro braccio di ferro finalizzato ad evitare la sua conferma. Un ruolo di primo piano nell’ostacolare un secondo mandato di Di Loreto sarebbe stato della Giunta comunale che, attraverso esponenti politici soprattutto di Forza Italia, avrebbe operato pressioni sul ministero per trovare un’alternativa al presidente uscente. Un pressing ininterrotto che sarebbe durato mesi e che avrebbe passato in rassegna vari nominati di persone disposte a subentrargli nella presidenza finchè non si è concretizzata la soluzione Solini. Tra Di Loreto ed il sindaco Tardani erano infatti insorte profonde divergenze sulle strategia di rilancio della Fondazione, in particolare il presidente aveva proposto l’aumento di un euro del biglietto del Pozzo di San Patrizio con lo scopo di recuperare risorse da destinare alla valorizzazione immobiliare della Fondazione stessa. Sul tavolo resta la questione delle strategia da adottare per sistemare la questione economica che è appesantita soprattutto dallo squilibro relativo ai conti del Museo di piazza Duomo, tanto che lo stesso Di Loreto aveva anche proposto la soluzione di una sua possibile cessione allo Stato.