Ustioni sul 40% del corpo. Uomo ancora gravissimo

SELCI LAMA

E’ stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico al Policlinico di Bari il sessantaseienne di Selci Lama rimasto seriamente ustionato nel primo pomeriggio di venerdì nelle vicinanze della propria abitazione. L’uomo, A.P., ha riportato gravissime ustioni in almeno il 40% del corpo (entrambe le mani, braccia, collo e viso), quindi al momento si trova ricoverato in riserva di prognosi nella struttura sanitaria pugliese. Alle 23 di venerdì, dall’aeroporto San Francesco d’Assisi di Perugia si è reso necessario un volo dell’Aeronautica militare per il trasferimento del paziente gravemente ustionato dall’ospedale Santa Maria della Misericordia al Centro grandi ustionati del Policlinico di Bari.

La complessa macchina organizzativa per permettere in tempi rapidi il trasferimento è stata attivata e gestita durante tutte le fasi dalla Centrale Operativa del 118, in sinergia con la Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera e con la Prefettura di Perugia.

L’uomo, arrivato all’ospedale di Perugia nel pomeriggio di venerdì, è stato subito stabilizzato e trasferito in Rianimazione in attesa dell’attivazione del Falcon dell’aeronautica militare, per poi essere accompagnato a bordo di un’ambulanza fino all’aeroporto cittadino. In aereo sono saliti anche un’equipe del 118 e un medico anestesista.

Nel frattempo un testimone, vicino di casa del 66enne, ha raccontato che A.P. stava preparando la griglia per cuocere alcune melanzane quando dalla bombola a gas ci sarebbe stata una perdita con successiva fiammata che ha investito il poveretto; i vestiti avrebbero innescato ulteriori fiamme con conseguenze purtroppo drammatiche. L’uomo ha pure raggiunto da solo la casa per poi dare l’allarme.

Fabrizio Paladino