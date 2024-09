Un’offerta scolastica d’eccellenza : "Così evitiamo lo spopolamento"

Saranno le scuole a salvare il borgo dallo spopolamento. È stato sancito a Corciano un “patto di comunità“ per scongiurare il drastico calo di iscrizioni che determinerebbe conseguenze negative, a livello economico e sociale, per l’intero borgo capoluogo, al centro di un recente ed acceso dibattito proprio sulla crisi dei centri storici. Se il crollo della popolazione scolastica si è manifestato con brutalità, altrettanto vigorosa è stata la reazione della comunità che, dando vita a un eterogeneo gruppo di lavoro, costituito da Istituto Comprensivo Bonfigli, amministrazione comunale e numerose associazioni del territorio (Fondazione Pietro Tiranti, Pro Loco Corciano, APD Corciano, Corciano Castello Di Vino, Filarmoniche di Corciano e Solomeo), ha iniziato a sviluppare progetti per creare un’offerta didattica d’eccellenza e distintiva.

Già da ottobre 2024 le scuole del paese vanteranno l’attivazione di un progetto di competenze multilinguistiche sin dall’infanzia (inglese madreligua e francese, in orario scolastico e gratuito), l’estensione dell’indirizzo musicale, che caratterizza l’Istituto Bonfigli ma che per ora era attivo solo alle Secondarie di I grado, anche ad Infanzia e Primarie (progetto gratuito e in orario scolastico) e l’attivazione di un Servizio, opzionabile dalle famiglie, di intrattenimento bambini e ragazzi 3-13 anni, dalle ore 16 alle ore 18.

"L’operazione di valorizzazione – spiega il vicesindaco Sara Motti – è partita con 15 posti in più messi a disposizione dal Comune a partire da settembre 2024 per il Servizio di tempo integrato sino alle ore 16 presso le Primarie, una mensa interna di alta qualità e un bellissimo giardino presso la Scuola dell’Infanzia, nonché la presenza di un borgo medievale a corollario dei plessi scolastici che costituisce "scuola a cielo aperto". Ma per rendere ancora più attraenti e competitive le scuole del borgo, contrastando la crisi in atto e rispondendo alle esigenze crescenti dei genitori moderni, sia in termini di qualità che di quantità di servizi, Corciano ha dato vita ad un vero e proprio “Patto di Comunità“, nell’ambito del quale i vari soggetti intervenuti hanno assunto impegni concreti e si sono dati dei precisi obiettivi progettuali. Orgoglioso del grande lavoro svolto anche il sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti.