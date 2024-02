Uno stile di vita ecosolidale: "Carne-free con i sostituti bio"

È tradizione che nei piccoli comuni umbri l’alimento principale sia un derivato della carne. Certe abitudini alimentari sono ormai radicate nel tempo; soprattutto i più anziani, infatti, non riescono a togliere o quantomeno diminuire il consumo di carne rossa. Oggi, però, è cambiata la sensibilità verso gli animali d’allevamento, soprattutto verso gli allevamenti intensivi, e ci si interroga continuamente su quali siano le scelte migliori per il futuro dell’ambiente.

Come comportarsi dunque? La risposta a queste domande può venire dai prodotti a base vegetale. Molte aziende del territorio hanno adottato politiche ecosostenibili: nel solo comune di Panicale, infatti, è presente una notevole quantità di colture bio. Tra chi si occupa di immettere nel mercato prodotti ecosostenibili, nella realtà locale spicca la Joy srl, un’azienda che cerca di rivoluzionare questa tradizione, secolarmente legata al consumo di carne, creando dei sostituti vegetali per favorire un’alimentazione più sana per noi e per l’ambiente: l’innovazione va incontro alla tradizione riproponendo la cucina mediterranea rivisitata e corretta. Food Evolution è la linea di prodotti di Joy srl che dimostra come si possono creare prodotti come hamburger, bistecche e pollo utilizzando principalmente soia e proteine dei piselli.

“La carne senza carne” sembrava una contraddizione inconciliabile, però un utilizzo particolare di materie prime vegetali ha fatto capire che è fattibile; così, dopo anni di sperimentazione, nel 2014 la famiglia Musacchio ha deciso di specializzarsi nella produzione di sostituti della carne che uniscono gusto e tradizione: prodotti come Paremanzo e Parepollo, infatti, sono buoni, salutari ed ecosostenibili. Non farine di insetti, non carne sintetica prodotta in laboratorio, ma semplici e sane verdure, pensate anche per i vegani, per accogliere le esigenze di ogni stile di vita. Inoltre, in un mondo in cui le intolleranze alimentari sono diventate un problema, questi alimenti sono per lo più adatti anche per celiaci. Nonostante la crescita della domanda per prodotti “carne-free”, qualcuno potrebbe obiettare sul prezzo. Per un costo simile a quello della carne, infatti, è molto difficile che il consumatore medio cambi le proprie abitudini alimentari. Ma anche chi ama molto la carne potrebbe essere spinto ad assaggiare questi alimenti, per la curiosità di provare nuovi gusti e potrebbe alternarli alla solita dieta. In fondo uno stile di vita ecosolidale oggi potrebbe migliorare il mondo domani.