Universitari, autobus a 60 euro. Obiettivo: 15mila abbonamenti, parte la caccia al bonus trasporti

Perugia, 25 novembre 2023 – Le tensioni con Busitalia prima di chiudere l’accordo sugli abbonamenti a 60 euro per i 38mila studenti universitari non sono mancate: i dirigenti della Spa continuavano a chiedere oltre due milioni e mezzo per chiudere, ma quando gli è stato fatto notare che prima del "Pass-UniPg" dell’anno scorso, gli abbonamenti degli studenti erano meno di duemila (600mila euro), sono tornati sui propri passi.

E alla fine è stata trovata la quadra e alla società potrebbero andare fino a 1,9 milioni così divisi: la Regione contribuirà con 525mila euro, 200mila a carico dell’Università, 23.600 dell’Università per Stranieri, 238mila del Comune di Perugia.

Le quote degli altri quattro istituti educativi sommano a circa 7.500 euro all’anno. A questi vanno aggiunti i 900mila euro di introiti dei potenziali 15mila abbonamenti (questo l’obiettivo): l’anno scorso ne vennero sottoscritti 12,600, mentre se ne ipotizzarono 20mila. Stavolta la platea potenziale degli studenti sale a 36mila (nel 2022 era di 28mila), ma non si può non tener conto che l’iniziativa parte con due mesi di ritardo rispetto al 2022 e che il bonus trasporti che azzera il costo è molto più limitato: il primo dicembre saranno in tantissimi a cercare di scaricarlo (articolo a fianco). Quei 15mila francamente, potrebbero essere meno...

Ieri la presentazione con la presidente della Regione, Donatella Tesei, l’assessore ai Trasporti Enrico Melasecche (stremato dalla trattativa), i rettori dell’Università degli studi e della Stranieri, Maurizio Oliviero e Valerio De Cesaris, il sindaco Andrea Romizi i rappresentanti dell’Accademia di Belle Arti dei Conservatori di musica Morlacchi e Briccialdi, della Scuola Superiore di Mediazione linguistica e di Busitalia. Presto si potrebbero aggiungere Its Academy e Istituto Design. Tutti molto soddisfatti all’apparenza, con Oliviero che ha anticipato alcuni dati di una ricerca scientifica dell’Ateneo: "Grazie agli abbonamenti sottoscritti l’anno scorso, c’è stata una riduzione nell’uso di veicoli di circa 6.000 unità, una diminuzione dei percorsi dei mezzi a motore di 28.000 chilometri pari a una riduzione dell’impatto ambientale della mobilità studentesca pari al 39%". Tesei poi ha bacchettato gli studenti: "Serve maggiore rispetto che a volte in questa storia non c’è stato". Romizi ha sottolineato il grande sforzo del Comune. La firma ieri non c’è stata, anche perché alcuni enti devono ancora deliberare in merito.

Michele Nucci