Università per Stranieri di Perugia, 500mila euro per incentivare il merito accademico degli studenti

L’Università per Stranieri di Perugia stanzia un contributo economico di 500mila euro connesso al merito accademico degli studenti. Si tratta di un bonus, orientato verso la creazione di un ecosistema sostenibile che integra la formazione e la realtà socioeconomica del territorio, per acquistare beni e servizi: libri, personal computer, hardware, software, abbonamenti e biglietti per cinema, teatri, musei, concerti, aree archeologiche, parchi naturali, corsi di lingua, corsi di informatica, abbonamenti a periodici e riviste, biglietti di trasporto.

"Questo importante investimento - ha detto il rettore Valerio De Cesaris – s’inserisce in un ambito molto più ampio che stiamo adottando con una serie d’iniziative che vanno dagli incentivi economici al supporto nel percorso di studi. L’Università per Stranieri, sensibile e consapevole delle sfide economiche che gli studenti e le loro famiglie affrontano, ha deciso di destinare parte dei suoi risultati economici positivi ad un importante incentivo di 600 euro per ogni studente da spendere in beni e servizi". L’iniziativa è stata illustrata a Palazzo Gallenga dal rettore alla presenza del direttore generale,Giuliano De Stefani, e dei docenti Federico Niglia, delegato ai servizi agli studenti e Antonio Allegra, delegato all’orientamento e promozione dell’offerta formativa.

Come e chi può ottenere il bonus? Per ottenere il contributo gli studenti potranno presentare la richiesta agli uffici dell’amministrazione entro il 31 maggio 2024. Inoltre, il diritto al contributo economico sarà esteso a tutti i neoiscritti nell’Anno Accademico 20232024 che abbiano sostenuto almeno un esame con esito positivo in tale anno accademico.

Silvia Angelici