Università Flop

TERNI Sviluppo e riqualificazione? Macché, degrado e abbandono nel Polo universitario di Pentima. E’ quanto denuncia in un’interrogazione alla Giunta comunale il gruppo consiliare del Pd. "Contrariamente a quanto annunciato dagli assessori in seconda commissione - si legge nll’atto – nessun lavoro è ancora iniziato a Pentima e la mensa continua ad essere chiusa dopo quasi due anni dalla fine dei lavori di ristrutturazione. I locali della sede dell’ex Isrim a Pentima continuano ad essere in stato di totale abbandono e sono soggetti a continui atti di vandalismo che coinvolgono anche i locali della Facoltà di Ingegneria soggetti a continui atti di intrusione e furti". Scenario sconcertante, per il quale si chiede "qual è ad oggi lo stato d’attuazione del Piano dell’amministrazione comunale per lo Sviluppo universitario del Comune previsto nel Dup 2023-2025; quale azioni concrete di promozione dell’orientamento universitario siano state realizzate dall’amministrazione comunale e quali miglioramenti dei servizi per gli studenti e altre azioni specifiche siano state realizzate (o sono previste) per promuovere le iscrizioni ai corsi universitari di Terni; se l’amministrazione comunale conosce, e può condividere con questo consiglio comunale, il progetto esecutivo di riqualificazione della sede di Pentima e qual è lo stato di avanzamento di questo progetto".