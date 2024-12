Università dei Sapori a porte aperte. Il futuro scolastico dopo la terza media

Sarà dedicato alle famiglie con figli che stanno frequentando la terza media l’Open day di Università dei Sapori e Innovazione Terziario, polo formativo di Confcommercio Umbria, in programma domani dalle 15 alle 18 nella sede in via via Fontivegge 55, 5° e 6° piano. Genitori e ragazzi/e potranno approfondire le opportunità e caratteristiche offerte dai percorsi formativi quadriennali, con rilascio diploma professionale, nel settore dei servizi alberghieri, commerciali e turistici. Gli allievi possono scegliere tra questi percorsi formativi: Tecnico di cucina, Servizi di promozione e accoglienza, Tecnico dei Servizi Sala Bar. La scelta giusta dopo la terza media per chi vuole una scuola dinamica, interamente gratuita, comodissima da raggiungere, che associa una solida formazione teorica ad una importante parte pratica e di laboratorio, che offre ai propri allievi esperienze all’estero con il progetto Erasmus+ e garantisce sbocchi anche grazie alle possibilità di formazione in azienda con il sistema duale. Info 075.5729935, 331.7487057