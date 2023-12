Unione ciclistica Rivotortese, da più di cinquant’anni sui pedali

RIVOTORTO - Da più di cinquant’anni sui pedali. E’l’Unione ciclistica Rivotortese, bronzo al merito sportivo che celebra i 52 anni dalla fondazione con un appuntamento per soci e simpatizzanti e la realizzazione di un volume. L’appuntamento è per domani quando, alle ore 11, nella chiesa parrocchiale, verrà celebrata messa in memoria di ciclisti defunti. Seguirà, alle 12.30, nel salone della pro loco, il pranzo sociale. Con l’occasione si potrà vedere in anteprima parte del libro che la Rivotortese sta scrivendo e che può essere arriccito con contributi relativi a ricordi, aneddoti, eventi. "Molte sono le soddisfazioni avute dalle tante manifestazioni organizzate quest’anno, dal Giro del lago Trasimeno alla gita alla Fonte delle Mattinate, la gita al mare in bicicletta, la gara per giovanissimi 4° trofeo Antichi Sapori, la mostra presso la Pro loco durante la rassegna ed altre - dice il presidente Alberto Cruciani -. Il momento più bello è stato quando la nostra società ha ricevuto dal Coni, il 30 giugno, l’alta onorificenza della medaglia di bronzo al merito sportivo".