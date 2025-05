Un’eccellenza enologica. Premiato dal ministro il vino passito dell’Agrario

Il vino passito prodotto dagli studenti dell’indirizzo Agrario del Patrizi Baldelli Cavallotti aveva già trionfato al Vinitaly e ora riceve la menzione d’onore di dal ministro Valditara. Un bel riconoscimento per l’istituto tifernate che aveva conquistato il primo posto al nono concorso enologico del Vinitaly con il proprio vino passito, frutto di un percorso didattico e produttivo d’eccellenza. A conferire il riconoscimento è stato il ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, in una cerimonia che ha visto la partecipazione di scuole provenienti da tutta Italia. Dalla scuola tifernate per ricevere il premio è partita una delegazione composta dai professori Alessandro Baldicchi e Tommaso Bonofiglio con gli studenti Beniamino Sensi e Chiara Di Pasquale che hanno rappresentato con orgoglio il lavoro svolto dal settore Agrario. Il concorso enologico era uno dei più attesi nell’ambito del Vinitaly e punta a valorizzare le produzioni vitivinicole realizzate dagli istituti ad indirizzo agrario italiani, promuovendo competenze tecniche, ma anche sostenibilità e innovazione. "L’iniziativa – così il ministro Valditara – è un riconoscimento all’eccellenza dei nostri studenti, docenti e del sistema imprenditoriale. Credo che sia un messaggio straordinario rivolto ai giovani e alle loro famiglie, chiamati a individuare il proprio percorso formativo". Grande soddisfazione anche da parte della dirigenza scolastica, del corpo docente e di tutto il personale dell?^istituto "per un risultato che testimonia la sinergia tra teoria e pratica, tra aula e territorio".